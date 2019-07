Recylex S.A. : Information au 31 juillet 2019

Suite au communiqué de presse du 15 juillet 20191, Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce ce jour que le sous-groupe allemand a obtenu de ses partenaires financiers le report au

30 novembre 2019 de leurs droits de résiliation anticipée du financement existant (obtenu en décembre 2016), ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019 et 30 septembre 2019 pour un montant total de

8,0 millions d’euros.

Compte tenu de cette acceptation :

La date d'échéance du financement-relais, octroyé par Glencore International AG au sous-groupe allemand en février 2019 et s’élèvant à 27,0 millions d’euros, a été reportée au 30 novembre 2019 (contre le 31 juillet précédemment) ;

Un financement complémentaire à court terme, à hauteur de 16,0 millions d’euros pour la période du 1er août 2019 au 30 novembre 2019, a été obtenu par le sous-groupe allemand auprès de Glencore International AG, avec une échéance fixée au 30 novembre 2019.

Ces engagements sont assujettis à des conditions liées au bon déroulement du calendrier prévu pour la mise à jour des hypothèses et prévisions financières du sous-groupe allemand pour la période 2020 à 2024 et intègre, outre des cas de défauts usuels, l’absence de détérioration significative de la production de WMG.





Pour rappel2, le résultat des études menées par WMG ainsi que la mise à jour des hypothèses et prévisions financières du sous-groupe allemand pour la période 2020 à 2024 qui en découlera seront décisives pour le Groupe. En effet, ces deux éléments détermineront notamment la capacité du sous-groupe allemand à supporter le niveau de dette existant et les conditions requises pour envisager une poursuite de son financement. C’est au vu de ces éléments que les partenaires financiers discuteront et détermineront le maintien ou non de leur soutien au sous-groupe allemand.





1 Voir les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 29 avril 2019 , du 15 mai 2019, du 24 mai 2019, du 31 mai 2019, du 17 juin 2019, du 19 juin 2019, du 25 juin 2019 et du 15 juillet 2019.

2 Voir le communiqué de presse du du 15 juillet 2019.









Les matières premières des mines urbaines

Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux de haute pureté. Acteur majeur de l‘économie circulaire grâce à son savoir-faire historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 365 millions d'euros en 2018 et emploie plus de 730 personnes.

Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu



Contact Presse / Investisseurs : Gabriel Zeitlin | T +33 (0)1 58 47 29 89 | E gabriel.zeitlin@recylex.eu







Pièce jointe