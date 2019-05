Recylex S.A. : Information au 31 mai 2019

Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce aujourd'hui que son sous-groupe allemand a obtenu de ses partenaires financiers la prorogation jusqu’au 30 juin 2019 de leur renonciation à leur droit de résilier par anticipation le contrat de financement existant1. Ces partenaires financiers ont également accepté de reporter à cette même date les échéances de remboursements dues au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2019.

Le Groupe poursuit la revue des différentes hypothèses qui sous-tendent le besoin prévisionnel de trésorerie nécessaire pour 2019 afin d’en déterminer le montant actualisé et d’intégrer ce montant dans les discussions en cours.

Recylex tiendra les investisseurs informés de l’évolution de ces discussions et de son calendrier financier.

Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A., a déclaré :

« Cette nouvelle prorogation reflète la volonté de tous nos partenaires financiers de poursuivre nos discussions de manière constructive. Nos priorités sont de continuer notre processus de réorganisation et d’améliorer la marche de nos activités. »

1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, du 26 mars 2019, du 29 avril 2019 , du 15 mai 2019 et du 24 mai 2019.





