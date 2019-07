Recylex S.A. : Information financière au 30 juin 2019

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière pour le premier semestre 2019 et pour le second trimestre 2019. Le chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 2019 a atteint 153,5 millions d’euros en repli de 21% par rapport au premier semestre 2018. Le chiffre d’affaires consolidé du second trimestre 2019 s’est élevé à 77,7 millions d’euros, en baisse de 22% par rapport à la même période de 2018.





Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A., a déclaré :

« L’évolution du chiffre d’affaires du Groupe au cours du premier semestre 2019 reflète essentiellement la détérioration de notre situation de marché, particulièrement en raison de la baisse des cours des métaux, et une activité moindre dans les segments Plomb et Zinc en raison notamment des grands arrêts de maintenance et de nos difficultés techniques de production. L’activité du segment Métaux Spéciaux montre un léger repli en raison du ralentissement de son marché et le segment Plastiques poursuit son recentrage stratégique. En collaboration avec toutes nos parties prenantes, nous nous efforçons de convenir de nouvelles mesures communes pour stabiliser notre situation financière tout en poursuivant nos efforts pour nous améliorer en termes de protection de l'environnement, notamment au sein de nos usines allemandes. En parallèle, nous poursuivons activement notre réorganisation. Chacun au sein des équipes du Groupe a un rôle majeur à jouer pour rendre le Groupe à nouveau compétitif. Dans ce cadre, les études menées par Weser-Metall sont clés pour notre futur. Elles vont également déterminer notre horizon de discussion avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand. »







Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé par segment se décompose comme suit :

En millions d’euros Au

30 juin 2019 Au

30 juin 2018 Variation

(%) Plomb 94,1 124,2 -24% Zinc 43,4 53,8 -19% Métaux Spéciaux 9,1 9,5 -4% Plastique 6,9 7,1 -3% Total 153,5 194,6 -21%

Données IFRS, chiffres 2019 non audités, chiffres 2018 audités.





Évolution des cours des métaux au 30 juin 2019 (en euros)

En euros par tonne Moyenne du premier semestre 2019 Moyenne du premier semestre 2018 Variation

(%) Cours du plomb 1 736 2 029 -14% Cours du zinc 2 419 2 699 -10% Parité €/$ 1,1298 1,2109 -7%

Source : London Metal Exchange.

La moyenne du cours du plomb au premier semestre 2019 s’est établie à 1 736 euros, en repli de 14% par rapport à la moyenne du premier semestre 2018 (qui pour rappel représentait une base de comparaison élevée). Entre le 2 janvier 2019 et le 30 juin 2019, l’évolution du cours du plomb a été très volatile : après un premier trimestre en légère progression (+4%), il a fortement reculé au second trimestre 2019 mais, grâce à un léger sursaut intervenu au mois de juin, il n’affiche qu’une baisse de 7% sur cette période.

La moyenne du cours du zinc au premier semestre 2019 a atteint 2 419 euros, en recul de 10% par rapport à la moyenne du premier semestre 2018. Entre le 2 janvier et le 30 juin 2019, l’évolution du cours du zinc a été contrastée : après une hausse quasi-continue au premier trimestre (+24%), il s’est fortement replié au second trimestre (en baisse de 16% sur la période).

La parité moyenne €/$ a affiché un repli de -7% par rapport au premier semestre 2018 pour atteindre 1,1298 au premier semestre 2019. Entre le 2 janvier et le 30 juin 2019, la parité €/$ a été particulièrement volatile mais est restée stable sur la période.





Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2019 par rapport au 30 juin 2018

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2019 s’est élevé à 153,5 millions d’euros, en repli de 21% par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d’affaires consolidé retraité1 du premier semestre 2019 est ressorti à 164,6 millions d’euros, également en baisse de 21% par rapport à la même période de 2018.





2.1 Segment Plomb : chiffre d’affaires -24%

Au cours des six premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires du segment Plomb a représenté 61% du chiffre d’affaires consolidé.

Il a atteint 94,1 millions d’euros au 30 juin 2019, en repli de 24% par rapport au premier semestre 2018. Cette baisse s’explique principalement par l’impact de la baisse du cours du plomb mais surtout par l’évolution de son processus de production par rapport au premier trimestre 2018, dans un contexte de difficultés techniques persistantes de la fonderie2, qui engendre un changement de base de comparaison. En effet, suite à la mise en service du nouveau four de réduction au second semestre 2018, les sous-produits issus du four principal BSF sont désormais traités en interne au lieu d’être vendus3.

Pour rappel, dans ce contexte, le Groupe a réduit ses approvisionnements en batteries usagées au premier semestre 2019 afin de les adapter au rythme de production actuel. En parallèle, Recylex S.A. a initié des premières actions visant à diversifier à terme son portefeuille clients.

En raison d’une base de comparaison favorable, la production de la fonderie de Weser-Metall GmbH (WMG) a augmenté de plus de 13% par rapport au premier semestre 2018, pour atteindre plus de

52 000 tonnes au premier semestre 2019. En effet, l’arrêt de maintenance de janvier 2019 réalisé afin de renouveler les briques réfractaires du four BSF a été plus court que celui du premier trimestre 2018 pour préparer le raccordement du four principal BSF avec le nouveau four de réduction, ainsi que pour effectuer la maintenance habituelle.

Le court arrêt de maintenance d’une semaine prévu à la fin du second trimestre 2019 a été repoussé en raison du lancement d’études4 visant à stabiliser le fonctionnement de la fonderie avec ses deux fours, à poursuivre l’amélioration de sa production et permettre sa rentabilité.

A noter que compte tenu de sa situation financière, le Groupe ne dispose plus à l’heure actuelle de lignes de crédits permettant de mettre en place des instruments financiers de couverture des risques liés aux fluctuations de prix de métaux.

Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment et dans un contexte de baisse du cours du plomb plus marquée qu’au premier trimestre 2019, le chiffre d’affaires du second trimestre 2019 a enregistré un repli de 25% par rapport au second trimestre 2018 pour atteindre 48,3 millions d’euros au 30 juin 2019.





2.2 Segment Zinc : chiffre d’affaires -19%

Le segment Zinc a représenté 28% du chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2019.

Au cours des six premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires s’est élevé à 43,4 millions d’euros, en baisse de 19% par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d’affaires retraité1 s’est élevé à 54,5 millions d’euros au 30 juin 2019, en repli de 19% par rapport à la même période de 2018.

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des poussières a enregistré un repli de 28% en raison de l’impact de la forte baisse du cours du zinc par rapport à la même période de 2018, de la détérioration de ses conditions commerciales et d’une base de comparaison défavorable. En effet, le grand arrêt de maintenance programmé de Harz-Metall GmbH (HMG) a eu lieu à cheval entre le premier et le second trimestre 2019 alors qu’aucun grand arrêt de maintenance n’a eu lieu au premier semestre 2018. Son chiffre d’affaires retraité1 a enregistré un repli équivalent pour les mêmes raisons. Dans ce contexte, la production totale d’oxydes Waelz du Groupe (HMG et Recytech) s’est élevée à 32 552 tonnes au premier semestre 2019, en repli de 7% par rapport au premier semestre 2018.

Le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage des déchets zincifères de Norzinco GmbH (HZO) a enregistré un repli de 16%, pénalisé par le fort recul du cours du zinc sur la période et dans une moindre mesure par une plus faible demande des clients. La production d’oxydes de zinc de HZO a atteint près de 12 150 tonnes au premier semestre 2019, en baisse de seulement 3% malgré des opérations de maintenance plus importantes qu’au premier semestre 2018.

Pour les mêmes raisons, au second trimestre 2019 le chiffre d’affaires s’est élevé à 21,6 millions d’euros, en baisse de 18% par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d’affaires retraité1 s’est élevé à 25,9 millions d’euros au second trimestre 2019, en repli de 23% par rapport à la même période de 2018 en raison d’une base de comparaison défavorable, l’arrêt de maintenance annuel de Recytech ayant été exceptionnellement réalisé au premier trimestre en 2018 au lieu du second trimestre habituellement.

Enfin, dans un objectif d’amélioration de ses performances environnementales en lien avec les évolutions de la réglementation européenne, HMG a commencé les travaux préparatoires à l’installation d’un équipement de traitement des composés organiques volatils (COV). A l’instar de Recytech S.A. qui a inauguré en septembre 2018 son unité RTO (Regenerative Thermal Oxidizer / Oxydateur Thermique Régénératif), cet équipement destiné au traitement des gaz est essentiel pour la pérennité du site d’Oker. Ce système représente un investissement d’environ 2,5 millions d’euros et sa mise en service est prévue au début du second semestre 2020.





2.3 Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -4%

Le segment Métaux Spéciaux a représenté 6% du chiffre d’affaires consolidé au cours des six premiers mois de 2019.

Le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH (PPM) s’est établi à 9,1 millions d’euros pour le premier semestre 2019, en baisse de seulement 4% par rapport au premier semestre 2018. Malgré une bonne performance au premier trimestre 2019, l’activité du second trimestre 2019 a été marquée par un ralentissement de la demande pour plusieurs métaux, en partie compensé par des prix en hausse.

Pour cette raison, le chiffre d’affaires de PPM a atteint 4,5 millions d’euros au second trimestre 2019, en repli de 13% par rapport à la même période de 2018.





2.4 Segment Plastique : chiffre d’affaires -3%

Le chiffre d’affaires du segment Plastique a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2019.

Il a atteint 6,9 millions d’euros au premier semestre 2019, en léger repli de 3% par rapport à la même période de 2018.

Au 30 juin 2019, la production totale de polypropylène recyclé du Groupe a atteint 6 445 tonnes, en léger repli de 6% par rapport au premier semestre 2018.

C2P-France, qui représente près de 90% du chiffre d’affaires du segment, a affiché un chiffre d’affaires quasi stable par rapport à la même période de 2018 (-1%) : le développement des ventes de compounds à haute valeur ajoutée a permis de presque compenser un léger repli des volumes vendus et une légère baisse des prix. Par ailleurs, C2P Germany a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires, dont l’impact est toutefois peu significatif compte tenu de sa très faible contribution dans le segment.

Le chiffres d’affaires a atteint 3,3 millions d’euros au second trimestre 2019, en repli de seulement 1%. La hausse du chiffre d’affaires de C2P France grâce au développement des ventes de compounds à haute valeur ajoutée a permis de compenser en grande partie la très forte réduction du chiffre d’affaires de C2P Germany en raison de son recentrage stratégique sur la transformation et le broyage de matières plastiques contenant du plomb3.





Procédures en cours concernant Recylex S.A.

Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord S.A.S. et Recylex S.A., mis à jour le 22 juillet 2019, est disponible sur l’espace Finance du site Internet du Groupe Recylex.

Suite à l’arrêt du 23 mai 2019 du Tribunal de l’Union européenne rejetant le recours des sociétés concernées du Groupe Recylex contre la décision du 8 février 2017 de la Commission européenne, les sociétés concernées du Groupe ont décidé d’exercer un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne.





1 Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe inclut la part de Recytech S.A. (détenue à 50%) en intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l’annexe aux comptes consolidés 2017.

2 Voir les communiqués de presse du 26 juillet 2018, 29 août 2018, 28 septembre 2018, 30 octobre 2018, 5 décembre 2019, 8 janvier 2019, 14 février 2019, 24 avril 2019.

3 Voir le communiqué de presse du 24 avril 2019.

Avertissement : Ce communiqué peut contenir es informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet ( www.recylex.eu ). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet ( www.recylex.eu ).





ANNEXES

Évolution trimestrielle des moyennes des cours des métaux

En euros par tonne Premier

trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 Premier

trimestre 2018 Deuxième trimestre 2018 Cours du plomb 1 793 1 677 2 053 2 006 Cours du zinc 2 380 2 459 2 783 2 612

Source : London Metal Exchange.

Chiffre d’affaires consolidé par trimestre et par segment

En millions d’euros Premier

trimestre 2019 Deuxième trimestre 2019 Premier

trimestre 2018 Deuxième trimestre 2018 Plomb 45,8 48,3 59,6 64,6 Zinc 21,8 21,6 27,6 26,2 Métaux Spéciaux 4,6 4,5 4,3 5,2 Plastique 3,6 3,3 3,8 3,3 Total 75,8 77,7 95,3 99,3

Données IFRS, chiffres 2019 non audités, chiffres 2018 audités.

Chiffre d’affaires de Recylex S.A.

En millions d’euros Au

30 juin 2019 Au

30 juin 2018 Variation

(%) Segment Plomb 30,8 41,7 -26% Prestations de services aux sociétés du Groupe 1,2 0,7 NS Chiffre d’affaires total 32,0 42,4 -25%

Données IFRS, chiffres 2019 non audités, chiffres 2018 audités.









Les matières premières des mines urbaines

Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux de haute pureté. Acteur majeur de l‘économie circulaire grâce à son savoir-faire historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 365 millions d'euros en 2018 et emploie plus de 730 personnes.

Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu



Contact Presse / Investisseurs : Gabriel Zeitlin | T +33 (0)1 58 47 29 89 | E gabriel.zeitlin@recylex.eu



