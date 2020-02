Recylex : S.A. - Point sur les discussions en cours avec les partenaires financiers et anticipation de l'arrêt de maintenance de Weser-Metall GmbH

Point sur le financement du sous-groupe allemand 1

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) indique que, dans le cadre des discussions en cours avec ses partenaires financiers, le sous-groupe allemand a obtenu une extension du calendrier de ces discussions jusqu’au 31 mai 2020 (contre le 30 avril 2020 précédemment2), sous certaines conditions. Dans ce cadre, le sous-groupe allemand devra notamment fournir un état d’avancement des projets de cessions d'actifs visant à restructurer sa dette et les partenaires financiers examineront d’ici mi-mars 2020 si et à quelles conditions leur financement pourrait être maintenu jusqu'au 31 mai 2020.

En parallèle, le Groupe examine les conséquences de ces projets de cessions sur son modèle économique et les développements stratégiques associés en vue de poursuivre les activités restantes du Groupe.

Compte tenu de l’état d’avancement actuel des projets de cessions et sous réserve de la position de ses partenaires financiers d’ici mi-mars 2020, le sous-groupe allemand a obtenu :

Auprès de Glencore International AG, une extension du financement-relais existant à hauteur d’un montant de 4,4 millions d’euros en vue de couvrir ses besoins de trésorerie identifiés jusqu’au 31 mai 2020 (contre le 30 avril 2020 précédemment). Le financement relais est porté désormais à 65,8 millions d’euros (contre 61,4 millions d’euros précédemment). Le Groupe a utilisé 43,7 millions d’euros de ce financement-relais à ce jour ;

Auprès de Glencore International AG, le report au 31 mai 2020 de la date d'échéance du financement-relais ainsi que de celle du financement additionnel (16,0 millions d’euros) ;

Auprès de ses partenaires financiers, le report au 31 mai 2020 de leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement obtenu en décembre 2016, ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019, 30 septembre 2019, 31 décembre 2019 et 31 mars 2020 pour un montant total de 12,0 millions d’euros, ainsi que les intérêts échus au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2020 pour un montant total d’environ 5,5 millions d’euros.

Recylex tiendra les investisseurs informés des développements des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.





Point sur la situation financière

Au 31 janvier 2020 :

L’endettement net du sous-groupe allemand a atteint 159,9 millions d’euros, contre 151,6 millions d’euros au 20 décembre 2019. Cette hausse s’explique principalement par le tirage sur le financement-relais à hauteur de 3,0 millions d’euros, par une baisse de la position nette de trésorerie de 3,0 millions d’euros et des intérêts reportés à hauteur de 2,0 M€.

L’endettement net de la société mère Recylex S.A. s’élevait à 43,9 millions d’euros, contre 48,5 millions d’euros au 20 décembre 2019. Cette variation s’explique principalement par la variation de la position nette de trésorerie (9,0 millions d’euros contre 4,5 millions d’euros au 20 décembre 2019).

L’endettement net consolidé du Groupe s’élevait à 184,4 millions d’euros contre 181,1 millions d’euros au 20 décembre 2019.





Anticipation du grand arrêt de maintenance programmé de Weser-Metall GmbH

Weser-Metall GmbH (WMG) a récemment constaté une usure très avancée des briques réfractaires de son four principal, liée à l'évolution du mix d’approvisionnement de la fonderie avec des matières enfournées plus abrasives que par le passé. WMG a effectué des réparations immédiates et surveille de près l'évolution de son four avec des mesures temporaires qui pourraient avoir pour conséquence de réduire sa production dans les semaines à venir.

En conséquence, le grand arrêt de maintenance de la fonderie est maintenant programmé pour mars 2020, au lieu de juin 2020 comme prévu initialement (aucun grand arrêt de maintenance n'a été effectué en 2019). Au cours de cet arrêt de maintenance, une amélioration de la qualité de l’ensemble des réfractaires est prévue pour les deux fours.

Compte tenu de cet arrêt programmé, le Groupe adaptera en conséquence ses achats de batteries au plomb usagées ainsi que les approvisionnements en matières secondaires de la fonderie de Weser-Metall GmbH.

