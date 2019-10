Recylex : SA - Report du calendrier de discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand

Allongement du calendrier des études et essais menés par WMG

Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) indique ce jour que les études et essais techniques actuellement menés par Weser-Metall GmbH (WMG), ainsi que la mise à jour des hypothèses et prévisions financières du sous-groupe allemand pour la période 2020 à 20241 en découlant, ne pourront pas être finalisés dans les prochaines semaines.

En effet, ces études et essais techniques qui visent à valoriser les métaux contenus dans un panel plus large de matières, notamment les déchets électroniques, en complément et non en substitution des matières riches en plomb habituellement traitées, nécessiteront plus de temps que prévu initialement.

Pour rappel3, le résultat de ces études ainsi que la mise à jour de ces hypothèses et prévisions financières qui en découlera, seront décisifs pour le Groupe. En effet, ces deux éléments détermineront notamment :

La capacité de WMG à restaurer sa profitabilité et celle du sous-groupe allemand à supporter le niveau de dette existante et future ;

Les besoins de financement prévisionnels pour les années 2020 à 2024 ;

Les conditions requises pour envisager une poursuite du financement du sous-groupe allemand par ses partenaires financiers.

C’est uniquement au vu de ces éléments que les partenaires financiers accepteront de reprendre les discussions pour déterminer s’ils maintiennent ou non les financements dont bénéficie le sous-groupe allemand.

Par ailleurs, WMG réalisera un arrêt de maintenance de huit jours en novembre 2019 (arrêt initialement prévu2 à la fin du second trimestre 2019).





Conséquences sur le financement des activités du sous-groupe allemand

Compte tenu de l’allongement au-delà du 30 novembre 2019 du calendrier nécessaire aux discussions avec les partenaires financiers, le sous-groupe allemand a initié des discussions avec Glencore International AG en vue d’obtenir un nouveau financement complémentaire destiné à couvrir ses besoins de trésorerie identifiés pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 (estimés à ce jour à 19,2 millions d’euros).

En outre, le sous-groupe allemand est contraint de solliciter :

auprès de Glencore International AG, le report au 31 janvier 2020 de la date d'échéance du financement-relais octroyé en février 2019 et du financement additionnel octroyé en juillet 2019, dont les échéances sont actuellement fixées au 30 novembre 2019 ;

auprès de ses partenaires financiers, le report au 31 janvier 2020 (contre actuellement le 30 novembre 2019) de leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement existant (obtenu en décembre 2016), ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019, 30 septembre 2019 et 31 décembre 2019 pour un montant total de 10,0 millions d’euros.

A défaut d’obtention de ce financement complémentaire et de ces reports, la situation financière du sous-groupe allemand serait compromise. Compte tenu de ce risque, Recylex S.A. va examiner toute option alternative qui permettrait de préserver l’activité des différentes entités du Groupe.

Recylex tiendra le marché informé de la réaction et de la position des partenaires financiers du sous-groupe allemand à ces égards.

En dépit du non respect du calendrier initialement prévu, les financements court terme octroyés par Glencore International AG en février 2019 puis en juillet 2019 sont maintenus jusqu’à leur terme actuel (soit le 30 novembre 2019).





Point sur la situation de trésorerie et d’endettement

La situation de trésorerie du sous-groupe allemand reste à ce jour très tendue. En effet, l’activité du périmètre allemand est actuellement fortement consommatrice de trésorerie notamment en raison de :

Une performance technique de la fonderie de Nordenham toujours insatisfaisante par rapport aux prévisions établies en juillet 2019 ;

L’impact de la baisse du cours de zinc, ayant atteint un point bas annuel au troisième trimestre 2019, qui pénalise fortement les activités de l’ensemble du segment Zinc ;

Le ralentissement de l’activité de Norzinco GmbH au troisième trimestre 2019 en raison d’arrêts de maintenance non prévus et du défaut temporaire d’un de ses principaux clients en raison d’un cas de force majeure.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’année 2019, le sous-groupe allemand a consommé 39,2 millions d’euros en termes de trésorerie, dont environ 11,0 millions d’euros pour des investissements visant à améliorer la performance de l’outil industriel, principalement à destination de la fonderie de Nordenham. Ces besoins ont été financés par tirages sur les deux financements à court terme octroyés par Glencore International AG3.

Au 18 octobre 2019, l’endettement net du sous-groupe allemand s’élevait à 138,6 millions d’euros, comprenant principalement :

La dette bancaire à hauteur de 43,6 millions d’euros 1 liée au financement obtenu en décembre 2016 afin de financer principalement la construction du nouveau four de réduction de WMG ;

liée au financement obtenu en décembre 2016 afin de financer principalement la construction du nouveau four de réduction de WMG ; La ligne de crédit bancaire obtenue en décembre 2016 1 et intégralement tirée à hauteur de 14,6 millions d’euros ;

et intégralement tirée à hauteur de 14,6 millions d’euros ; Une dette de 25,0 millions d’euros vis-à-vis de Glencore International AG (comprenant un prêt de 16,0 millions d’euros et une facilité de crédit de 9,0 millions d’euros) octroyée en décembre 2016 1 dans le cadre du financement du projet de nouveau four de réduction de WMG ;

dans le cadre du financement du projet de nouveau four de réduction de WMG ; Le tirage en intégralité du financement-relais octroyé par Glencore International AG en février 2019 à hauteur de 27,0 millions d’euros 1 ;

; Le tirage à hauteur de 13,0 millions d’euros sur le financement additionnel octroyé par Glencore International AG en juillet 2019 à hauteur de 16,0 millions d’euros 1 ;

; La dette intragroupe vis-à-vis de Recylex S.A., pour un total de 15,7 millions d’euros.

Au 18 octobre 2019, l’endettement net de la société mère Recylex S.A. s’élevait à 43,9 millions d’euros et comprenait :

Le prêt 4 octroyé en 2014 par Glencore International AG à hauteur de 16,0 millions d’euros avec une échéance fixée au 30 juin 2024 ;

octroyé en 2014 par Glencore International AG à hauteur de 16,0 millions d’euros avec une échéance fixée au 30 juin 2024 ; La dette 4 issue du plan de continuation de Recylex S.A. (achevé en 2015) envers Glencore International AG à hauteur de 5,1 millions d’euros avec une échéance fixée en 2026 ;

issue du plan de continuation de Recylex S.A. (achevé en 2015) envers Glencore International AG à hauteur de 5,1 millions d’euros avec une échéance fixée en 2026 ; La dette 4 vis-à-vis de la Commission européenne à hauteur de 25,0 millions d’euros ;

vis-à-vis de la Commission européenne à hauteur de 25,0 millions d’euros ; La dette intragroupe 4 issue du plan de continuation de Recylex S.A. (achevé en 2015) d’un montant de 2,8 millions d’euros ;

issue du plan de continuation de Recylex S.A. (achevé en 2015) d’un montant de 2,8 millions d’euros ; La dette issue de la clause de retour à meilleure fortune 4 dans le cadre du plan de continuation de Recylex S.A. (achevé en 2015), évaluée à 4,1 millions d’euros ;

dans le cadre du plan de continuation de Recylex S.A. (achevé en 2015), évaluée à 4,1 millions d’euros ; Une position nette de trésorerie de 9,1 millions d’euros (7,6 millions d’euros au 25 octobre 2019).

Pour rappel4, le principal client de Recylex S.A. (dans le cadre de son activité de traitement des batteries plomb-acide usagées) étant WMG, toute dégradation de la situation de trésorerie de WMG (qui fait partie du système de centralisation de trésorerie au niveau du sous-groupe allemand) impactera immédiatement négativement celle de Recylex S.A.

Au 18 octobre 2019, l’endettement net consolidé du Groupe s’élevait à 162,5 millions d’euros.





Agenda financier

Pour rappel, compte tenu des risques de liquidité importants qui pèsent actuellement sur le Groupe, Recylex S.A. n’est pas en mesure d’arrêter ses comptes annuels et consolidés 2018 ni d’arrêter ses comptes semestriels 2019 selon le principe de continuité d’exploitation, tant qu’un accord global sur le financement du sous-groupe allemand ne sera pas conclu.

Dans ce contexte, Recylex S.A. a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Paris un report jusqu’au 29 février 2020 de la date de tenue de son assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés 2018.

Recylex S.A. publiera le jeudi 7 novembre 2019 son information financière trimestrielle au 30 septembre 2019.









