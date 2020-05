Recylex : Suspension du cours de l'action Recylex

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) a demandé la suspension de cotation de l’action Recylex dans l’attente de la diffusion d’un communiqué.

Les modalités de reprise de cotation de l’action Recylex seront précisées dans le prochain communiqué de la société.





Les matières premières des mines urbaines

Le groupe Recylex, implanté en France et en Allemagne, est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux de haute pureté. Acteur majeur de l‘économie circulaire grâce à son savoir-faire historique, le groupe Recylex a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 306 millions d'euros en 2019 et emploie plus de 730 personnes.

