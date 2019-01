Recylex : arrêt de maintenance anticipé en Allemagne

09/01/2019 | 07:35

Recylex annonce que sa filiale allemande Weser-Metall GmbH, opérant la fonderie de plomb de Nordenham, réalise un arrêt de maintenance anticipé, suite à la constatation d'une usure avancée des briques réfractaires de son four principal (four BSF).



L'arrêt de maintenance actuel durera environ trois semaines, soit une durée similaire aux grands arrêts de maintenance habituels, mais sera suivi d'un court arrêt complémentaire d'environ une semaine à la fin du second trimestre 2019.



Ces arrêts de maintenance vont générer des besoins de trésorerie additionnels qui devront être pris en compte dans le cadre des discussions en cours avec l'ensemble des partenaires financiers du périmètre allemand du groupe de recyclage de métaux.



