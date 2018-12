Recylex : discute avec ses partenaires financiers

06/12/2018 | 09:34

Recylex annonce l'ouverture de nouvelles discussions avec tous les partenaires financiers concernés, en vue d'adapter le dispositif de financement obtenu par le périmètre allemand du groupe à la génération de trésorerie actuelle et prévisionnelle de ce dernier.



Le groupe de recyclage de métaux fait part en effet de la non-atteinte anticipée de l'objectif financier prévisionnel de son périmètre allemand au 31 décembre 2018 en raison des niveaux de production actuels et du retard accumulé en 2018.



Compte tenu du contexte et désireux d'anticiper les défis à venir, Recylex a lancé un projet sur 24 mois portant sur la modernisation de l'organisation managériale et des processus internes en Allemagne, en vue de réussir son redressement durable.



