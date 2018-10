Recylex : recul de 17% du CA à neuf mois

31/10/2018 | 07:33

Recylex affiche un chiffre d'affaires de 281,5 millions d'euros au 30 septembre, en recul de 17% par rapport aux neuf premiers mois de 2017, dont un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 de 87,7 millions, en repli de 26%.



Par activité, le segment plomb a enregistré un recul de 25% sur neuf mois, tandis que le segment métaux spéciaux a réalisé une progression de 40% et que les segments zinc et plastique ont pratiquement stagné (+2% et -1% respectivement).



'Certaines évolutions ont été récemment apportées au niveau de la direction de nos filiales allemandes, avec pour objectif de donner aux équipes les moyens de mieux se focaliser sur les opérations locales', indique le PDG Sebastian Rudow.



