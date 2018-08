Recylex : report de l'arrêté des comptes semestriels

29/08/2018 | 08:36

Recylex annonce le report à une date ultérieure de l'arrêté (initialement prévu le 6 septembre) et de la publication de ses résultats financiers semestriels consolidés 2018, ainsi que le démarrage de la phase de production du nouveau four de réduction.



Du fait d'une production de plomb ralentie, les objectifs financiers prévisionnels aux 30 septembre et 31 décembre ne pourront être atteints. Or, les prêteurs pourraient en théorie suspendre leur financement et demander une exigibilité immédiate des montants empruntés.



Des discussions sont en cours pour adapter les modalités du dispositif de financement à la situation actuelle du groupe, avec pour objectif d'aboutir à l'obtention et la formalisation d'un accord d'ici la fin du mois de septembre.



