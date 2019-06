Red Hat : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

21/06/2019 | 09:08

Red Hat a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 40% à 186 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit un dollar tout rond par action, là où le consensus attendait 14 cents de moins.



L'éditeur de logiciels 'open source' a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 21,7% et a accru ses revenus de 15% (+18% à taux de changes constants) à 934 millions de dollars, dont 87% de revenus d'abonnements.



Pour rappel, le groupe basé à Raleigh (Caroline du Nord) ne présente pas de prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours, étant en voie d'acquisition par le géant informatique IBM.



