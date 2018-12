Red Hat : bat le consensus au 3e trimestre

18/12/2018 | 13:30

Red Hat a dévoilé lundi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 32% à 175 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit 96 cents par action, là où le consensus attendait neuf cents de moins.



L'éditeur de logiciels 'open source' a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 24% et accru ses revenus de 13% (+15% à taux de changes constants) à 847 millions de dollars, dont 87% de revenus d'abonnements.



Etant donné le projet d'acquisition du groupe par IBM annoncé fin octobre, Red Hat n'affiche pas d'objectifs au titre de l'exercice en cours. Il y a trois mois, il déclarait anticiper un BPA ajusté entre 3,45 et 3,49 dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.