Red Hat : dépasse les attentes au 2e trimestre

Red Hat a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 157 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 85 cents par action, là où le consensus attendait trois cents de moins.



L'éditeur de logiciels 'open source' a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 23,9% et accru ses revenus de 14% (en données publiées comme à taux de changes constants) à 823 millions de dollars, dont 88% de revenus d'abonnements.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Red Hat anticipe un BPA ajusté entre 3,45 et 3,49 dollars, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée d'environ 23,9% pour des revenus compris entre 3,36 et 3,395 milliards de dollars.



