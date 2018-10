Red Hat : vers une acquisition par IBM

29/10/2018 | 13:34

IBM a annoncé dimanche un accord avec Red Hat, par lequel le géant informatique fera l'acquisition de cet éditeur de logiciels 'open source', à un prix de 190 dollars par action, représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 34 milliards de dollars.



'Cette opération accélère le modèle d'activité d'IBM, en faisant le premier fournisseur mondial de cloud hybride dans un marché de croissance émergent de 1.000 milliards de dollars', affirme le groupe basé à Armonk (Etat de New York).



IBM a l'intention de financer l'opération par une combinaison de trésorerie et de dette. Soumise au vote des actionnaires de Red Hat ainsi qu'aux approbations réglementaires et autres conditions usuelles, elle devrait être finalisée au second semestre 2019.



