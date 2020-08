REGENERON: le résultat net s'envole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Regeneron a publié un résultat net de 897 millions de dollars au second trimestre 2020, soit 7,61 dollars l'action, une multiplication par plus de 4,5 par rapport à la même période l'an dernier. Hors éléments exceptionnels, le BPA atteint 7,16 dollars (+18,9%), bien au-delà des attentes de 5,91 dollars par action selon FactSet. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 24% à 1,95 milliard de dollars, contre 1,58 milliard attendu par le consensus. Le laboratoire pharmaceutique a notamment réalisé 353 millions de dollars grâce aux collaborations avec Sanofi et Bayer.