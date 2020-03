REGENERON : premier patient Covid-19 traité par Kevzara hors des Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Un premier patient hors États-Unis a été traité dans le cadre du programme mondial d'essais cliniques évaluant Kevzara (sarilumab), développé conjointement entre Regeneron et Sanofi, dans la prise en charge de patients hospitalisés pour une forme sévère de Covid-19. Le programme mondial d'essais cliniques consacré à ce médicament vient d'être lancé en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, au Canada, en Russie et aux États-Unis - des pays touchés par la pandémie. Il s'agit du deuxième essai de phase II/III consacré à Kevzara et le Covid-19.Son lancement fait suite à l'annonce, au début du mois, de l'activation d'un premier essai aux États-Unis. Sanofi et son partenaire américain Regeneron continuent de collaborer avec les autorités de santé de différents pays afin d'initier des essais dans d'autres sites cliniques.