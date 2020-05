Regeneron : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

05/05/2020 | 13:50

Regeneron publie au titre du premier trimestre 2020 un BPA ajusté en croissance de moitié (+48%) à 6,60 dollars, dépassant de presque 60 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en hausse d'un tiers à 1,83 milliard de dollars.



'Au cours du trimestre, nous avons observé une croissance continue avec Eylea, Dupixent et Libtayo aux Etats-Unis, soutenue par la demande sous-jacente en dépit de l'impact de la pandémie', explique le directeur général Leonard Schleifer.



En outre, Regeneron indique que selon les premières données d'un essai clinique pivot, son Libtayo permet d'obtenir des réponses 'durables et cliniquement significatives' dans le traitement de deuxième ligne du carcinome basocellulaire au stade avancé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.