Regeneron Pharmaceuticals : en recul, Sanofi compte céder l'essentiel de ses parts

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action Regeneron Pharmaceuticals s'inscrit en repli de 3,5%, à 550 dollars, en préouverture mardi à Wall Street, au lendemain de l'annonce de la cession par Sanofi de la majeure partie de sa participation dans le groupe, qui va racheter près de 5 milliards de dollars de ses propres titres détenus par le groupe français. "La sortie de Sanofi intervient plus tôt que prévu (l'accord d'engagement de conservation des titres expirait le 20 décembre 2020 et le débouclage devait prendre des années), mais nous ne pensons pas que cela affectera durablement le titre Regeneron", a écrit Geoffrey Porges, analyste à SVB, dans une note publiée mardi. Regeneron financera le rachat de ses titres en utilisant 3,5 milliards de dollars de trésorerie et un prêt-relais de 1,5 milliard de dollars. Sanofi détient 23,2 millions d'actions Regeneron, soit environ 20% du capital, et compte céder environ 12,8 millions de titres, au moyen d'une offre publique. L'action Regeneron n'avait pas réagi lundi, la Bourse de New York étant restée fermée pour cause de journée fériée du Memorial Day.

-Jaimy Lee, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO

