Regeneron : début d'un essai dans la prévention du Covid-19

06/07/2020 | 14:03

Regeneron Pharmaceuticals annonce le démarrage d'un essai clinique de phase III pour REGN-COV2 dans la prévention du Covid-19, en collaboration avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).



Cet essai va évaluer la capacité de ce 'cocktail' expérimental de deux anticorps à prévenir l'infection de personnes qui ont été fortement exposées à des patients Covid-19. Il sera conduit sur une centaine de sites et devrait recruter 2.000 patients aux Etats-Unis.



REGN-COV2 est aussi entré dans la partie II/III de deux essais de phases I/II/III adaptatifs testant sa capacité à traiter les patients hospitalisés et non hospitalisés atteints par le Covid-19, après une revue de sécurité de phase I positive.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.