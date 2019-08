L'indien Reliance vend 20% de sa division raffinerie au saoudien Aramco

Bombay (awp/afp) - Le patron du conglomérat indien Reliance a annoncé lundi qu'il avait accepté de vendre 20% de ses opérations de raffinage et de chimie au géant pétrolier saoudien Aramco pour une somme de 15 milliards de dollars.

"Il s'agit du plus important investissement étranger dans l'histoire de Reliance, et d'un des plus importants investissements étrangers en Inde," a affirmé Mukesh Ambani, l'homme le plus riche du pays, lors d'une réunion de son entreprise à Bombay.

L'accord préliminaire est basé sur une estimation de valeur de 75 milliards de dollars pour la division petro-chimie et raffinage de Reliance, selon la compagnie.

L'accord prévoit également la livraison quotidienne par Aramco de 500.000 barils de brut à la raffinerie Reliance de Jamnagar, sur la côte occidentale indienne, la plus importante au monde qui traite déjà des importations de pétrole saoudien.

"Ceci témoigne d'une parfaite synergie entre le plus important producteur de pétrole au monde et le complexe pétrochimique et de raffinage le plus important au monde," a déclaré Ambani à ses actionnaires.

"Nous avons maintenant transformé notre relation vieille de deux décennies, et basée sur la confiance mutuelle, en partenariat avec un potentiel de croissance sur de nombreuses années," a-t-il ajouté.

afp/jh