Reliance Industries : Saudi Aramco prend une part de l'indien Reliance pour 15 milliards de dollars

Les modalités de la transaction ne sont pas encore finalisées mais la cession d'une participation de 20% dans O2C permettrait à Reliance d'obtenir environ 15 milliards de dollars (13,4 milliards d'euros), a déclaré P.M.S. Prasad, directeur général de Reliance Industries.

Les deux groupes souhaitent finaliser un accord d'ici mars 2020.

La division de Reliance est spécialisée dans la transformation du pétrole en produits chimiques et Aramco veut faire de cette activité le coeur de sa stratégie d'expansion, notamment en Asie, afin de réduire son exposition au pétrole dans un contexte de ralentissement de la demande.

Le groupe saoudien a fait état ce lundi d'une baisse de 12% de son bénéfice net à 46,9 milliards de dollars au premier semestre 2019 en raison de la faiblesse des cours pétroliers.

Lors d'une conférence téléphonique consacrée aux résultats, Khalid al-Dabbagh, vice président de Saudi Aramco en charge des finances, a indiqué que les discussions en étaient à un stade très préliminaire.

Malgré ce repli, Aramco reste l'entreprise non cotée réalisant le plus de bénéfices au monde, devant Apple qui a dégagé en comparaison 21,5 milliards de dollars sur les six mois au 29 juin.

Aramco, dont le projet d'introduction en Bourse a été reporté l'an dernier à 2020-2021, a dévoilé pour la première fois ses résultats financiers en avril avant son premier emprunt international..

Khalid al-Dabbagha fait savoir que le groupe était prêt pour une introduction en Bourse mais que le calendrier devait encore être arrêter par son actionnaire, le gouvernement saoudien.

