Reliance: forte hausse du bénéfice au 2e trimestre, soutenue par le raffinage

Bombay (awp/afp) - Le conglomérat indien Reliance Industries a fait état vendredi d'une hausse de son bénéfice de 18,3% au deuxième trimestre, profitant d'une progression de ses marges dans le raffinage.

La société basée à Bombay et détenue par l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, a dégagé un bénéfice net de 113 milliards de roupies (1,59 milliard de dollars) entre juillet et septembre, contre 95 milliards de roupies pour le même trimestre un an auparavant.

"Le groupe a dégagé des profits records sur le trimestre. Ces excellents résultats reflètent l'importance de notre chaîne de valeur intégrée dans le pétrole et les produits chimiques et l'intensification rapide de notre activité de consommation", a réagi M. Ambani dans un communiqué.

Reliance a précisé que sa marge brute de raffinage --le profit enregistré pour chaque baril de brut-, a augmenté à 9,4 dollars lors du trimestre, sous revue contre 8,1 dollars au trimestre précédent.

Les marges de raffinage sont un indicateur clé de la profitabilité de l'entreprise, qui exploite le plus gros complexe mondial de raffinage dans l'Etat du Gujarat.

Le groupe, présent outre le raffinage dans la vente au détail, la pétrochimie et les télécommunications, a affirmé que le bénéfice de Jio, sa startup dans les télécoms, a bondi de 45,4% à 9,9 milliards de roupies, avec un total de 355,2 millions d'abonnés.

"Jio a aujourd'hui la plus grosse part de marché en terme de base de souscripteurs à la 4G et en terme de trafic de données", a affirmé le dirigeant de l'entreprise.

Reliance a annoncé mardi la reprise de ses importations de pétrole brut en provenance du Venezuela, une activité qu'il avait fortement restreinte à la suite des sanctions imposées par Washington.

Reliance est le premier groupe indien à avoir franchi la barre des 9.000 milliards de roupies (127 milliards de dollars) de valeur boursière.

M. Ambani a lancé en septembre un nouveau service internet, JioFiber, offrant une vitesse d'au moins 100 megabits par seconde pour 699 roupies (9,80 dollars) par mois.

Le dirigeant est en outre engagé dans une compétition féroce avec les géants Amazon et Walmart sur le marché indien.

afp/rp