Reliance: hausse du bénéfice trimestriel malgré le contexte pétrolier

Bombay (awp/afp) - Le conglomérat indien Reliance Industries a fait état vendredi d'un bénéfice net en hausse de 6,8% au premier trimestre de son exercice décalé malgré un ralentissement de son activité de raffinage.

L'entreprise, basée à Bombay et détenue par l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, a dégagé entre avril et juin un bénéfice net de 101,05 milliards de roupies (1,31 milliard d'euros), contre 94,59 milliards de roupies un an plus tôt.

"Nos résultats du premier trimestre ont été solides malgré la faiblesse de l'environnement macroéconomique mondial et les conditions difficiles du marché des hydrocarbures", a déclaré dans un communiqué M. Ambani dont le conglomérat est présent dans le raffinage, la vente au détail, la pétrochimie et les télécommunications.

Ainsi, sa marge brute de raffinage, soit le bénéfice tiré de chaque baril de pétrole brut, a baissé à 8,1 dollars le baril pour le trimestre achevé fin juin, contre 10,5 dollars il y a un an. Les marges de raffinage constituent un indicateur clé de rentabilité pour Reliance, l'un des plus importants raffineurs au monde.

L'entreprise a été contrainte de restreindre ses importations de pétrole brut en provenance du Venezuela, pays frappé par des sanctions, en mars dernier, à la suite de pressions exercées par les États-Unis. Elle a également cessé d'exporter des diluants vers ce pays.

Sa start-up de télécoms Jio, qui affirme avoir gagné 24,5 millions d'abonnés sur ce trimestre -portant le nombre total à 324,5 millions- a enregistré un bond de 45,6% de ses bénéfices, à 8,91 milliards de roupies.

Le secteur de la téléphone mobile en Inde est en pleine restructuration depuis l'arrivée fracassante en septembre 2016 de Reliance Jio, qui avait offert son service gratuitement jusqu'en mars 2017, déclenchant une féroce guerre des prix.

En janvier, Reliance a par ailleurs annoncé le lancement d'une plateforme de vente en ligne qui en fera un rival de taille face à Amazon et Walmart dans le marché indien florissant de l'e-commerce.

afp/rp