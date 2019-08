Relief Therapeutics met un terme à la collaboration avec Genclis et H&H Group

Genève (awp) - La biotech Relief Therapeutics a mis un terme à sa collaboration avec l'entreprise française Genclis et le fabricant hongkongais de produits alimentaires pour nourrissons Health and Happiness (H&H). Le groupe genevois ne poursuivra pas la commercialisation de produits à base de lactosérum et de lait, a-t-elle précisé vendredi.

Relief avait décidé de collaborer avec les deux entreprises en 2018. L'objectif était de développer des produits pour éviter des allergies. Bien que la collaboration ait été jusqu'ici couronnée de succès, Relief a décidé de se retirer de ses engagements, afin notamment de protéger sa liquidité.

La décision a été prise en raison de la nécessité de protéger le cash-flow à court terme, a déclaré le directeur général Raghuram Selvraju, cité dans le communiqué.

yr/kw/rp/al