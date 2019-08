Relief Therapeutics se vend à l'américain Sonnet Biotherapeutics

Zurich (awp) - La holding pharmaceutique Relief Therapeutics, cotée sur SIX, cède l'intégralité de sa filiale homonyme à l'américain Sonnet Biotherapeutics, pour un montant non dévoilé. L'opération doit permettre au laboratoire de Princeton de poursuivre le développement de l'atexakine alpha, découverte par feu Serono et cédé en 2015 par la filiale Ares Trading de l'allemand Merck KGaA à Relief.

Sonnet dispose selon un communiqué lundi d'une centaine de millions de dollars en facilités de financement, qui pourront servir à alimenter les recherches sur l'atexakine alpha contre les neuropathies périphériques en plus de ses propres programmes expérimentaux en cours.

La maison-mère de Relief percevra en échange un peu plus de sept millions de titres Sonnet.

Le laboratoire genevois avait enregistré au printemps le départ de ses directeur général et financier - Gael Hédou et Michel Dreano - avec effet immédiat. Le responsable scientifique Yves Sagot demeurait dès lors l'unique représentant de l'exécutif. La société a mis un terme début août à deux accords de sous-traitance dans le domaine des aliments pour nourrissons, avec d'un côté le français Genclis et de l'autre le hongkongais Health & Happiness (H&H).

Ancien actionnaire de référence, le groupe Petrone Parisi a progressivement réduit son exposition, de plus de 50% en 2014 pour finir par disparaître du capital en juillet dernier.

