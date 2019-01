Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bryan Garnier a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 136 euros sur Rémy Cointreau après l'annonce d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur au consensus. Les ventes de Cognac et liqueurs et alcools ont favorablement surpris, commente le broker. Ce dernier note que le titre a été pénalisé par les craintes d'un ralentissement brutal de la Chine. Le scénario du bureau d'études reste celui d'une décélération progressive avec une croissance durable d'environ 10% à 15% pour Rémy Cointreau.Cette décélération par rapport à la croissance actuelle (20% attendue en 2018/2019) n'est pas liée au ralentissement économique mais aux tensions sur l'offre d'eaux-de-vie, explique l'analyste.