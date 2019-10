Rémy Cointreau : Berenberg n'est plus à l'achat

15/10/2019 | 09:14

Berenberg n'est plus d'acheter l'action du groupe de spiritueux français Rémy Cointreau, mais désormais de la 'conserver'. L'objectif reste fixé à 132 euros, soit pratiquement le cours actuel du titre qui a grimpé de 28% depuis le début de l'année.



Selon le bureau d'études allemand, les mouvements de protestations de Hong Kong et les mesures douanières prises récemment contre des produits provenant d'Union européenne induisent une certaine 'volatilité' pour le secteur.



En outre, Berenberg estime que 'd'un point de vue cyclique, la croissance du cognac a ralenti en Chine continentale', marché clé pour le groupe.









