Rémy Cointreau : Credit Suisse dégrade son opinion

26/02/2020 | 10:38

Credit Suisse dégrade son opinion sur Rémy Cointreau de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 107 à 86 euros, dans le sillage d'un abaissement de 7-11% de ses hypothèses de BPA 2020-22, à des niveaux inférieurs en moyenne de 13% aux consensus.



'L'Asie sera impactée significativement sur les prochains trimestres après le coronavirus, mais nous pensons à ce stade que le problème est largement transitoire', estime l'analyste en charge du groupe de spiritueux, qui pointe aussi la faiblesse récente aux Etats-Unis.



'Notre analyse du paysage concurrentiel et des évaluations chez les distributeurs suggèrent que les problèmes pourraient être plus profonds que de simples distorsions dues au phasage de hausses de prix de concurrents', juge-t-il à ce sujet.



