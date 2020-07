Rémy Cointreau Crédit Suisse reste à 'sous-performance'

22/07/2020 | 10:44

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours relevé de 96 à 115 euros dans le sillage d'estimations de BPA pour 2020-22 rehaussées de 2-3% pour la maison de vins et de spiritueux.



'Des tendances en amélioration à court terme en Chine et aux Etats-Unis devraient compenser une faiblesse prolongée dans le reste du monde, ce qui met le CA en position de se stabiliser au deuxième trimestre et de renouer avec la croissance au second semestre', juge-t-il.



Toutefois, avec un titre revenu à ses plus hauts de septembre 2019, le broker juge 'exagérée' sa surperformance de 40% sur son secteur depuis le début de l'année, et affiche une préférence pour Pernod Ricard parmi les valeurs de spiritueux qu'il suit.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.