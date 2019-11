Rémy Cointreau : Deutsche Bank toujours à 'conserver'

29/11/2019 | 10:25

Deutsche Bank reste d'avis de conserver l'action du groupe de spiritueux Rémy Cointreau, dont les comptes semestriels décalés ont été mal accueillis. L'objectif de cours est de 124 euros.



En données comparables, les ventes se sont contractées de 3,6% durant la première moitié de l'exercice. De ce fait, le résultat d'exploitation est ressorti 4% sous le consensus. De plus, les prévisions fournies sont jugées décevantes.





