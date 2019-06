Rémy Cointreau : Jefferies confirme son opinion et l'objectif

10/06/2019 | 14:28

Jefferies confirme son conseil Conserver sur la valeur et son objectif de cours de 130 E après l'annonce des résultats annuels. Le bureau d'analyses estime qu'il existe des risques pour l'activité aux Etats Unis et en Chine.



A notre avis, Rémy Cointreau est l'un des scénarios de croissance à long terme les plus intéressants pour les boissons européennes compte tenu des obstacles importants à l'entrée sur le marché et des tendances en matière de ' premiumisation ' indique Jefferies.



' À moyen terme, nous voyons les bénéfices à la hausse et à la baisse, alors que la PDG déploie sa vision pour la société en tant qu'activité super premium. À court terme, nous restons en revanche plus optimiste compte tenu des catalyseurs positifs et des risques externes limités sur la Chine et les États-Unis ' rajoute le bureau d'analyses.



