Rémy Cointreau : Liberum reste à 'vente' après le CA

18/07/2019 | 10:45

Liberum réitère sa recommandation 'vente' et son objectif de cours de 79 euros sur Rémy Cointreau, après un déclin organique de 3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2019-20, soit un taux pire que prévu de 50 points de base.



'La direction a pointé une légère baisse de ventes lié au phasage de hausses de prix, ainsi que le désengagement volontaire des marques partenaires', explique le broker dans le résumé de sa note de recherche.



Liberum ajoute que Rémy Martin a excédé les attentes des analystes alors que les liqueurs et spiritueux les ont manquées de 450 points de base, conduisant les marques du groupe a manqué le consensus de 40 points de base.



