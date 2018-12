20/12/2018 | 10:17

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Rémy Cointreau, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 110 à 95 euros, disant 'adopter une vue prudente sur le marché du cognac' suite à un séminaire de novembre 2018.



'Après une accélération de la croissance depuis deux ans, le marché apparaît plus risqué à court terme et son retournement impacterait la croissance bénéficiaire de tous les groupes de spiritueux', explique-t-il.



Si le cognac demeure selon lui 'un actif irremplaçable et garant d'une valorisation élevée à long terme en raison de sa rareté et de son caractère haut de gamme', le bureau d'études reste prudent sur les spiritueux à court terme.



