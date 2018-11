Rémy Cointreau : Oddo BHF reste neutre après les semestriels

23/11/2018 | 09:44

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir une recommandation neutre sur le titre Rémy Cointreau, retenant des résultats du premier semestre 'en ligne' et une 'accélération au semestre 2 confirmée'.



'Cette accélération de la croissance du résultat opérationnel au S2 nous semble (...) déjà anticipée anticipée par le marché. L'amélioration de la guidance annuelle pour le forex est une bonne nouvelle (...) mais elle est en partie compensée par la détérioration du résultat financier liée à l'impact négatif du remboursement anticipé du prêt au groupe EPI à l'occasion de la cession de la branche champagne (...). La croissance de 30% des ventes de cognac en Chine au S1 est exceptionnelle. Il est réaliste de prévoir une tendance plus modérée pour l'année prochaine (low double digit)', analysent les équipes d'Oddo BHF.



Le broker fixe par ailleurs son objectif de cours à 110 euros, laissant entrevoir un potentiel de 6%.





