Rémy Cointreau : Oddo maintient son conseil

04/06/2020 | 10:00

Oddo indique que Rémy Cointreau a publié ce matin un résultat opérationnel courant de 215,1 ME, en baisse de 22% en organique (-18,6% en publié) ce qui est supérieur à la guidance donnée par le groupe lors de la publication de ses ventes annuelles fin avril (-25% en organique) et 3% supérieur aux attentes du consensus (209,2 ME).



Le bureau d'analyses souligne que le résultat net ajusté ressort à 124,2 ME, en baisse de 27% sur l'année et 5% supérieur aux attentes du consensus (118,5 ME).



' Le groupe indique s'attendre à une baisse organique de son chiffre d'affaires T1 FY20-21 (avril-juin 2021) de 45% (contre -50% à -55% indiqué précédemment). Il s'attend en outre à un repli modéré sur le T2. En termes d'EBIT courant, le groupe s'attend à une baisse organique au S1 FY20-21 comprise entre 45% et 50%, suivie d'une reprise forte au S2 tirée par la Chine et les USA ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses maintient sa recommandation Alléger sur le titre avec un objectif de 85 E. ' Nous estimons que les perspectives de croissance organique et d'amélioration de marge à moyen-terme sont moins dynamiques que par le passé et ne justifient plus la prime de valorisation actuellement ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.