Rémy Cointreau : Oddo reste à 'alléger' après les résultats

28/11/2019 | 15:33

Oddo BHF maintient sa recommandation 'alléger' avec un objectif de cours de 95 euros sur Rémy Cointreau après l'annonce d'un résultat opérationnel courant de 138,3 millions d'euros pour son premier semestre, inférieur de 3,5% au consensus.



'La mauvaise surprise provient essentiellement des frais de holding bien supérieurs aux attentes. Cette hausse est due à la non-récurrence d'une reprise de provision passée l'année dernière et à des coûts liés aux changements d'organisation', explique-t-il.



L'analyste note par ailleurs que le groupe de vins et spiritueux 's'attend désormais à un ROC stable au niveau groupe sur l'année 2019/20, alors que la guidance précédente impliquait une progression du ROC'.



