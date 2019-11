CORR : Rémy Cointreau anticipe un ROC annuel stable, le S1 lesté par Hong Kong et le commerce

(Correction: au 5e paragraphe, le nom de la maison de cognac était erroné. Bien lire qu'il s'agit de Rémy Martin.)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé jeudi s'attendre à une stabilisation de son résultat opérationnel courant au cours de son exercice décalé 2019-2020, après avoir vu son bénéfice net progresser au premier semestre. Le résultat opérationnel courant (ROC) a en revanche baissé sur les six premiers mois de l'exercice, pénalisé par la crise politique à Hong Kong et par les incertitudes commerciales.

Au cours des six mois à fin septembre, le bénéfice net s'est établi à 90,5 millions d'euros, soit une hausse de 3,5% à données publiées par rapport au premier semestre 2018-2019 et une croissance à change et périmètre constants de 0,8%, a indiqué Rémy Cointreau dans un communiqué.

Le ROC a atteint 138,3 millions d'euros, stable à données publiées et en baisse de 4,7% à taux de change et périmètre constants.

La marge opérationnelle courante est ressortie à 26,4%, contre 26,2% un an plus tôt, représentant un repli organique de 0,3 point.

Dans le détail, le résultat opérationnel de la Maison Rémy Martin a crû de 6,2% en données publiées et de 0,9% suer une base organique, pour atteindre 126,9 millions d'euros. "La dynamique de nos marques de cognac reste excellente en Chine, mais elle est modérée par la chute du tourisme à Hong Kong et une reconstitution des stocks plus lente que prévu chez les détaillants aux Etats-Unis", a expliqué Rémy Cointreau.

Le ROC a été en outre lesté par l'accélération du repli des ventes de marques partenaires, avec le désengagement d'importants contrats de distribution en République tchèque, en Slovaquie et aux Etats-Unis. La division Marques Partenaires a accusé une perte opérationnelle courante de 0,6 million d'euros, contre un bénéfice de 2,8 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 96 millions d'euros et sur un résultat opérationnel de 143 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires du premier semestre s'est replié de 0,6% en données publiées et de 3,6% à périmètre et taux de change constants, à 523,9 millions d'euros.

Pour l'exercice 2019-2020, Rémy Cointreau table sur une "stabilité" de son résultat opérationnel courant, avec une "légère croissance organique du ROC des marques du groupe".

L'exercice 2019-2020 intégrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires dans certains pays dont l'impact est estimé à 56 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et à 5 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant, a rappelé le groupe.

Rémy Cointreau a en outre laissé ses objectifs à moyen terme inchangés. Le groupe a pour ambition de devenir le "leader mondial des spiritueux d'exception", segment qui devrait compter pour 60% à 65% de son chiffre d'affaires à moyen terme et soutenir sa marge opérationnelle. Le groupe définit les spiritueux d'exception comme ayant un prix de vente supérieur à 50 dollars.

Le groupe avait nommé en septembre un nouveau directeur général, Eric Vallat, qui remplacera Valérie Chapoulaud-Floquet à compter du 1er décembre.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(François Schott a contribué à cet article)

