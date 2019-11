Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 29 novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris: * AIR FRANCE-KLM - Credit Suisse a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" et ramené son objectif à 8,85 euros contre 9,37 euros. * EUROPCAR MOBILITY GROUP - Citigroup a abaissé son objectif de cours à 9,50 euros contre 11,50 euros. * RÉMY COINTREAU - Bryan Garnier a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et sa valorisation intrinsèque ("fair value") à 122 euros contre 131 euros. De son côté, Berenberg, à "conserver" sur la valeur, a abaissé son objectif de cours à 124 euros contre 132 euros. * SOLOCAL GROUP - Midcap Partners a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et ramené son objectif de cours à 0,73 euro contre 0,96 euro. (Service Marchés)

