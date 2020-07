REMY COINTREAU : AlphaValue reste à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alphavalue a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 88,2 euros sur Rémy Contreau. Le bureau d'études a salué un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur à ses attentes et la révision à hausse des objectifs du semestre alors que la Chine et les Etats-Unis devraient soutenir les ventes au second semestre 2020. Pour autant, le titre affiche un gain de 22,8% depuis le début de l'année et se traite sur des multiples de 51, fois ses bénéfices attendus en 2021. Le potentiel de hausse de l'action apparaît dès lors limité, précise Alphavalue.