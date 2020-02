REMY COINTREAU : Credit Suisse dégrade à Sous-performance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a dégradé son opinion sur Rémy Cointreau de Neutre à Sous-performance et abaissé son objectif de cours de 107 à 86 euros. La valorisation élevée du groupe s'explique par une solide croissance et le gain de parts de marché en Chine et aux Etats-Unis au cours des dernières années. L'Asie devrait être significativement pénalisée dans les deux prochains trimestres par le Covid-19, mais, à ce stade, l'impact devrait être largement transitoire, estime l'analyste.Ce dernier s'intéresse plutôt à la récente faiblesse enregistrée aux Etats-Unis. Son étude de la concurrence et du marché du la distribution suggère que le problème qui gêne Rémy Cointreau va au-delà des distorsions dans le timing des relèvement tarifaires des acteurs du secteur.Dans ce cadre, le courtier a abaissé sa prévision de BPA sur la période 2020-2022 de 7-11%. Son objectif ressort 13% au-dessous du consensus