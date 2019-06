REMY COINTREAU : Gilbert Dupont reste à Accumuler

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 128,5 euros sur Rémy Cointreau. Le broker souligne que les comptes annuels ont confirmé l’effet vertueux de la politique stratégique de montée en gamme au niveau du levier opérationnel. Malgré un contexte géopolitique instable qui ternit la visibilité à court terme, les dynamiques de croissance des deux principaux marchés du groupe restent bien orientées, observe l'analyste.Les initiatives marketing et acquisitions ciblées devraient continuer d'alimenter la montée en puissance de son portefeuille de marques pour tendre vers l'objectif moyen terme de 60-65% du chiffre d'affaires réalisé sur des cuvées supérieures à 50 dollars la bouteille (contre 54% en 2018/19, +1 point).Dans la continuité de 2018/19, le groupe reste par ailleurs pleinement engagé dans une politique de revalorisation de tarifs qui se veut plus volontariste et plus précoce, ce qui devrait peser naturellement sur le premier trimestre attendu en léger recul.