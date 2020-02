REMY COINTREAU : JPMorgan reste à Sous-pondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a confirmé sa recommandation Sous-pondérer et son objectif de cours de 90 euros sur Rémy Cointreau. Les craintes concernant le Covid-19 se renforcent et le broker ne croit plus en une reprise rapide en 2021 après une "annus horribilis" 2020. L'épidémie de coronavirus devrait continuer à malmener les chaines d'approvisionnement d'alcools. Avec 25% des ventes exposées à la Grande Chine et 100% dans le haut de gamme, le groupe devrait être le plus impacté du secteur.En outre, les récentes pressions sur la demande de cognac aux Etats-Unis, un autre marché clef (35% des ventes) risquent de peser sur les résultats 2021.Dans ce cadre, le bureau d'études a mis à jour son modèle (à la baisse). Sa prévision de bénéfice par action 2021 ressort notamment inférieure de 10% au consensus Bloomberg.