REMY COINTREAU : Jefferies abaisse son objectif de cours

Jefferies a abaissé son objectif de cours de 120 à 115 euros sur Rémy Cointreau tout en maintenant sa recommandation Conserver. Le broker prend en compte le ralentissement de la tendance du cognac après un faible premier semestre. Il a révisé à la baisse sa prévision de croissance organique du résultat opérationnel 2020 de + 5,6 % à +1,9 %. Le bureau d'études estime que la visibilité concernant l'amélioration à Hong Kong et la reprise aux Etats-Unis reste faible.Bien que ces facteurs ne remettent pas en cause les atouts attractifs de long terme, l'analyste préfère rester "sur la touche" en raison du ralentissement de la croissance et de la valorisation élevée du groupe.