REMY COINTREAU : Jefferies confirme sa recommandation Conserver

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 125 euros sur Rémy Cointreau dans le sillage de l'annonce d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018/2019 qualifié de "robuste". Pour autant, le broker continue de s'inquiéter de l'impact du ralentissement de la croissance chinoise sur le groupe. La Chine représente environ 20% des ventes du groupe et a généré plus de 50% de la croissance du cognac sur la période 2007/2017, souligne le bureau d'études.