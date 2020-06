REMY COINTREAU : Jefferies dégrade à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a dégradé sa recommandation sur Rémy Cointreau d'Achat à Conserver et maintenu son objectif de cours de 117 euros. Le broker a salué des résultats annuels supérieurs aux attentes et la perspective d'une vigoureuse reprise au premier semestre 2021. Le bureau d'études continue de considérer le titre comme un actif stratégique pour les investisseurs souhaitant s'exposer directement à une activité fortement margée grâce à ses ventes de cognac haut de gamme en Chine et aux Etats-Unis. Pour autant, et malgré la qualité des des stocks du groupe, le potentiel de hausse est plus que limité.