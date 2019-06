REMY COINTREAU : Jefferies relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé son objectif de cours sur Rémy Cointreau de 125 à 130 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre. Selon le broker, le numéro deux français des spiritueux est l'un des groupes européens du secteur les plus attractifs en raison des barrières à l'entrée élevées et de la tendance à la "premiumisation" (la montée en gamme) à l'oeuvre. A moyen terme, le bureau d'études estime que le groupe dépassera les attentes grâce à la stratégie du management de spécialiser le groupe dans le segment du très haut de gamme.A court terme, l'intérmédiaire reste prudent en raison de catalyseurs positifs limités et des risques externes liés aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.