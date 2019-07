REMY COINTREAU : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 130 euros sur Rémy Cointreau après l'annonce du prochain départ de la directrice générale, Valerie Chapoulaud-Floquet. Le broker salue l'impressionnant travail réalisé par Valerie Chapoulaud-Floquet depuis son arrivée au sein du groupe, en septembre 2014. Le bureau d'études rappelle qu'elle a mis l'accent sur la valeur et non les volumes pour spécialiser avec succès le groupe dans la niche du super premium.