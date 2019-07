REMY COINTREAU : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 130 euros sur Rémy Cointreau. Comme attendu, les ventes ont reculé au premier trimestre à taux constants (-3 % contre un consensus de -2,5 % et une prévision du broker de -2,6 %). Selon le bureau d'études, la tension du marché du cognac aux Etats-Unis et en Chine n'a guère évolué malgré les hausses des prix. L'analyste continue de penser que le groupe offre l'une des perspectives les plus attractives à long terme étant donné les hautes barrières à l'entrée du segment premium.A court terme, il reste à Conserver en raison de catalyseurs limités, des risques externes (potentielle hausse des tarifs douaniers aux Etats-Unis) et du changement de directeur général.