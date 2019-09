REMY COINTREAU : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 130 euros sur Rémy Cointreau. Le broker a salué la nomination d'Eric Vallat à la tête du groupe. Il continuera de suivre la stratégie de montée en gamme compte tenu de son parcours dans le luxe. De plus, il connaît déjà la société. Le courtier reste toutefois neutre en raison de catalyseurs limités et d'une valorisation élevée.