REMY COINTREAU : Jefferies reste à Conserver

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 120 euros sur Rémy Cointreau après la publication du chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le broker souligne que les ventes sont ressorties légèrement inférieures aux attentes. En effet, le chiffre d'affaires réalisé par les marques du groupe ont progressé de 2,5 % en organique. Le consensus tablait sur +4 % tandis que le courtier n'escomptait que 1,9 %. Le groupe de spiritueux a été pénalisé par le repli inattendu du cognac (-0,3 % contre un consensus de +4 %; +1 % pour Jefferies).Les ventes de l'eau-de-vie charentaise ont été affectées par la chute du tourisme à Hong-Kong et par la lente reconstitution des stocks chez les détaillants aux Etats-Unis, souligne le bureau d'études. Pour autant ajoute-t-il, la demande de cognac reste toujours très soutenue en Chine.L’intermédiaire continue d'apprécier l'exposition du groupe au cognac (80 %) et sa stratégie de monter en gamme en visant le super-premium.